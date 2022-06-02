Üniversite öğrencileri şenlikte coştu - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri şenlikte coştu

02.06.2022 12:32
Üniversite öğrencileri şenlikte coştu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi'nde öğrenci şenliği gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi'nde öğrenci şenliği gerçekleştirildi.

Hazırlıkları önceden başlayan şenliklerde sportif, kültürel, akademik etkinlikler ve yarışmalarda yer aldı. Şenliğin ilk etkinliği Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda, münazara final karşılaşması ile başladı. "İnsanı suça yönelten kendisi midir, toplum mudur?" konulu münazarada öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Drama Salonu'nda Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencileri tarafından "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" başlıklı tiyatro oyunu ardından Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda Black isimli film sergilendi. Etkinliğe misafir olarak davet edilen ilköğretim okulundaki öğrenciler ve çocuklar için yüz boyama etkinliği yapıldı, patlamış mısır, limonata gibi ikramlarda bulunuldu. Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanan Bilim Şenliği köşesinde öğrencilerin de katılım sağladıkları bazı deneyler gerçekleştirildi. Fakülte öğrencilerinin dönem içerisinde derslerde ürettikleri materyaller ve yaptıkları resimler etkinlik alanında sergilendi. Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından çocuk kitapları sergisi düzenlenerek, kitaplar hakkında tanıtımlar yapıldı. Dönem içerisinde gerçekleştirilen voleybol ve futbol turnuvalarının final karşılaşmaları şenlik günü kıran kırana geçen heyecanlı karşılaşmalar ile tamamlandı. Sahada ve tribünlerde renkli görüntüler oluşturulan yarışmada birinci olanlara ve müsabakalara katılan öğrencilere Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruhat Yaşar, Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Alper Yetkiner, Dekan Yrd. Doç. Dr. Ebru Külekçi Akyavuz ve fakülte öğretim elemanları tarafından kupa ve madalyalar takdim edildi.

Öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personelin eşlik ettiği çuval yarışı, halat çekme, yakar top gibi geleneksel oyunlarla keyifli anlar yaşadı. Etkinlik alanına kurulan karaoke ile öğrenciler çeşitli şarkı ve türkü performanslarını sergilerlerken dinleyiciler onlara eşlik etti. Etkinlik üniversite öğrencilerinin oluşturduğu müzik grubunun sunduğu konser ile devam etti. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği konser yoğun ilgi ve talep üzerine uzatıldı. Hatıra fotoğraflarının çekildiği, öğrencilerin doyasıya eğlendiği şenlik, teşekkür konuşmaları ve güzel temennilerle sona erdi. - KİLİS

Üniversite öğrencileri şenlikte coştu
Üniversite öğrencileri şenlikte coştu

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Kaynak: İHA

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