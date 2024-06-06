Üniversite Sınavına Girecek Öğrencilere Stres Azaltma Tüyoları

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TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi'nin düzenlediği programda konuşan psikolog Sevde Nur Bozkurt, bu hafta sonu yapılacak üniversite sınavına girecek öğrencilerin sınav kaygısı ve stresini egzersizle azaltabileceklerini belirterek, nefes egzersizleri, kas gevşetme hareketleri ve yürüyüşlerle sınav stresinin minimum seviyeye düşeceğini söyledi.

Psikolog Sevde Nur Bozkurt, Safranbolu Belediyesi Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, 8-9 Haziran günlerinde yapılacak üniversite sınavına girecek öğrencilere sınav stresini ve kaygısını azaltmaya yönelik eğitim verdi.

"Sınav kaygısını yönetebilenler kazanacak"

Sınavda heyecana bağlı kaygı ve stresin gelecek planlarının önüne geçmemesi için öğrencilere yapması gerekenleri anlatan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Hafta sonunda sınava girecek olan öğrencilerle bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Fiziksel egzersizler olarak nefes egzersizleri ve aşamalı kas gevşetme egzersizleri olarak yapılıyor. Aşamalı kas gevşetme egzersizlerimizde önce ellerimizden başlayarak gözlerimiz kapalı şekilde bütün vücudumuzda, kollar, göğüs, karın ve bacak bölgelerimizde kaslarımızı önce kasıp sonra gevşeterek, olmak istediğimiz bölüm ya da olmak istediğimiz yerde kendimizi hayal edip olumlu düşünceler kurmamız gerekiyor. Nefes egzersizlerinde ise önce derin bir nefes alıyoruz ve 4 saniye boyunca bekledikten sonra 8 saniye boyunca uzun ve derin bir şekilde nefesimizi bırakıyoruz. Öğrenciler bunu defalarca uygulayarak sınav kaygısını daha iyi bir düzeye indirebilirler. Nefes egzersizleri hayatımızın birçok noktasında düzenli uygulamamız gerekir ve bize pozitiflik katar. Öğrencilere son birkaç günde özellikle yaklaşık 1 saat yürüyüşler öneriyorum. Sabah kalktıklarında ve akşam yatmadan önce yapacakları aşamalı kas gevşetme ve nefes egzersizlerinin yanı sıra gün içerisinde yapacakları yürüyüşler çok önemli. Sınav kaygısını yönetebilen öğrenciler kazanacak."