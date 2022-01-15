Üniversiteli öğrencilerinden, ortaokul öğrencilerine duygulandıran bağış - Son Dakika

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bulunan Osmanköy Ortaokulu öğrencilerine yaklaşık 5 bin TL'lik spor malzemesi bağışında bulundu.

Topluma Hizmet dersi kapsamında gerçekleştirilen yardım faaliyetine Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Tok başta olmak üzere ders öğretmenleri Doç. Dr. Nihal Dal ve Doç. Dr. Aylin Zekioğlu da destek verdi. Osmanköy Ortaokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Burak Aladağ yaptığı açıklamada okullarında spor malzemesi eksikliği nedeniyle mezun olduğu Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde böyle bir yardım talebinde bulunduğunu ifade ederek, böyle anlamlı bir faaliyeti gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aladağ şöyle konuştu:

"Üniversitem ile iletişime geçtiğim ilk andan beri benimle ve okulumuzla çok yakından ilgilenen ve ellerinden gelen gayretle sponsor ve maddi kaynak bulmaya çalışan geleceğin öğretmen adayları arkadaşlarıma çabalarından ötürü teşekkürlerimi sunarım. Aylarca süren çabanın sonucu olarak 5 bin Türk lirası değerinde spor malzemesinin okulumuza ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böylesi önemli bir olayın gerçekleşmesinin toplumumuza örnek teşkil etmesini temenni ederek, yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmanın gururunu hepimiz hissediyoruz. Beden eğitimi dersi için spor malzemesinin elzem olduğunu ve oyun çağındaki çocuklarımızın beden eğitimi derslerinde yeterli eğitimi ve hazzı almasının gelecekte ne kadar değerli olduğunun herkes tarafından anlaşılmasını temenni ediyorum. Oyun demek sadece eğlence demek değil, eğlencenin yanında hislerin ortaya çıkarılması, bilişsel ve fiziksel gelişimin sağlanması ve en önemlisi kişilik gelişimine büyük oranda katkı sağlaması bakımından çok önemsenmesi gereken bir olgudur." - AFYONKARAHİSAR