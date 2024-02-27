Ünlü gastronomi şefi üniversite öğrencileriyle yemek yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ünlü gastronomi şefi üniversite öğrencileriyle yemek yaptı

Ünlü gastronomi şefi Yunus Emre Akkor, Bitlis'e gelerek üniversite öğrencileriyle mutfağa girerek yemek yaptı. Akkor, Bitlis Eren Üniversitesi Aşçılık ve Gastronomi Bölümü öğrencileri ile bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini aktardı. Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, ünlü şefi ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Akkor ise öğrencilere kendi kültürlerini doğru öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

27.02.2024 13:47  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü gastronomi şefi üniversite öğrencileriyle yemek yaptı

BİTLİS - Ünlü gastronomi şefi Yunus Emre Akkor, Bitlis'e gelerek üniversite öğrencileriyle mutfağa girerek yemek yaptı.

Bitlis Eren Üniversitesinin Aşçılık ve Gastronomi Bölümü öğrencileri ile bir araya gelen ünlü şef, bilgi ve tecrübelerini aktardı. Bitlis Valiliğinin davetlisi olarak gelen ve 'Bir İmparatorluğun Mutfak Hikayeleri' adlı konferansın ardından Bitlis Eren Üniversitesi Aşçılık ve Gastronomi Bölümü öğrencileri ile birlikte mutfağa giren Akkor, hem Osmanlı mutfağını anlattı hem de öğrencilerle 'sarımsaklı pilav' yaptı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Türkiye'nin ünlü gastronomi şefini Bitlis'te ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. Elmastaş, "Biz şu anda üniversitemizin sosyal bilimler meslek yüksekokulu mutfağındayız. Bugün burada çok güzel ve anlamlı bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin meşhur şeflerinden Yunus Emre Akkor Beyefendi şu anda yan tarafta çalıştay programı düzenliyor. Tabi biz burada bu programı yaparken, Bitlis'in gastronomisine ve mutfağına dikkat çekmek istedik. Bitlis'in çok kadim bir geçmişi ve kadim bir mutfak kültürü var. Çok güzel ve lezzetli yemekleri var. Bunların tadılması gerekiyor. Özellikle turizm alanında ihtisas üniversitesi olduktan sonra bu tür etkinlikleri yoğunlaştıracağız. Ünlü şefimizi de mutfağımızda misafir etmekten dolayı çok mutluyuz. Bu tür çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Gastronomi Şefi Yunus Emre Akkor ise üniversite öğrencileri ile mutfağa geçtiklerini belirterek, "Onlara mutfak kültürü ve yemeklerimiz hakkında bilmedikleri şeyleri öğretmeye çalışıyoruz. Aslında kültürün devamlılığını sağlamak bizim asli görevimiz. Modern yemekler içerisinde bazen kendimizi kaybetsek de kendi kültürümüzü bilmeden herhangi bir şeyi yorumlamak bizim için çok zor. Dolayısıyla buradaki genç kardeşlerimize önce kendi kültürlerini doğru öğrenmeleri gerektiğini, o kültürün aslında ne kadar önemli olduğunu, Anadolu'nun dünyanın en büyük ve bereketli, tarihi zenginliği bakımından da dünyanın yegane toprak parçası olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Hep birlikte geçmişten gelen lezzetleri Bitlis Eren Üniversitesinin mutfağında hep birlikte yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü gastronomi şefi üniversite öğrencileriyle yemek yaptı
Kaynak: İHA

Eren Üniversitesi, Yunus Emre Akkor, Bitlis, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünlü gastronomi şefi üniversite öğrencileriyle yemek yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 15:33:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü gastronomi şefi üniversite öğrencileriyle yemek yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement