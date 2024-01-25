Depremden etkilenen Adıyamanlı üreticilerin pazara erişimini desteklemek amacıyla \'Üreten yöre üreten Türkiye\' toplantısı düzenlendi

Depremden etkilenen Adıyamanlı üreticilerin pazara erişimini desteklemek amacıyla Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Güvenilir Ürün Platformu ve Sosyal Zincir işbirliğiyle düzenlenen 'Üreten yöre üreten Türkiye' toplantısı gerçekleştirildi.

Deprem bölgesindeki yerel üreticiyi potansiyel alıcılarla buluşturarak üretimi geliştirme ve bölge ekonomisine katkı sağlama projesi 'Üreten yöre üreten Türkiye'nin' ikinci buluşması Adıyaman'da yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TBMM Tarım Komisyonu, Güvenilir Ürün Platformu, Sosyal Zincir ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde gerçekleştirilen buluşmada, her üreticiye stant verilerek perakende sektörünün, büyük gıda ve tarım firmalarının satın alma birimlerinden temsilciler ile Adıyamanlı üreticiler yüz yüze görüşmeler yaptı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılan toplantıya Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, Sosyal Zincir Yetkilisi Hülya Yelmen, Güvenilir Ürün Platformu Yöneticileri, büyük perakende zincirleri, yerel üreticiler, gıda firmaları ve potansiyel alıcıların üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, "6 Şubat'ta ülkemiz büyük bir yıkıma uğradı. Bu yıkımdan nasibini alan iller arasında da Adıyaman vardı. Adıyaman'da yapı stoğunun yüzde 60'ından fazlasını kaybettik. Yaklaşık bir yıldır tekrardan ayağa kalkmanın mücadelesi içerisindeyiz. Bugünde o mücadelenin en önemli günlerinden birindeyiz. Bugün aramızda çok kıymetli misafirlerimiz var. Hepsi birbirinden değerli kurumların başındalar. Adıyaman'a ne yapabilirizi konuşmak için buradalar. Duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Adıyaman 650 bin nüfusa sahip. Türkiye'nin suç oranının en düşük olduğu ilden bahsediyoruz. Huzurun ve barışın şehri olarak adlandırılan aslında tam kabuğunu kırmak üzereyken büyük bir felaketle karşılaşıp şu anda tekrardan ayağa kalkmaya çalışan bir il. Çok sayıda üreticimiz var. Bugün onlara destek olmak için hem zincir marketlerimizin hem e-ticaret platformlarımızın çok ciddi kurumlarımızın inşallah stantlarında sanal mağazalarında Adıyaman'ın ürünlerini görmek için buradayız. Biz Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak bütün misafirlerimize iletişim bilgilerimizi vereceğiz. Her konuda bizler sizin emrinizdeyiz. Sizler nasıl bugün en kötü günümüzde yanımızdaysanız Adıyamanlı hiçbir zaman kendisine yapılan iyiliği unutmaz. Bizler her zaman sizin yanınızda olmaya çalışacağız" dedi.

ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket ise konuşmasında, "Bildiğiniz üzere 6 Şubat depreminde çok sıkıntılı günler geçirdik. O dönemki ihtiyaçlarımız çok farklıydı şimdiki ihtiyaçlarımız çok farklı olmaya başladı. Tabi konumuz gıda, üretim. O dönemde biz o gıda zinciri o gün tamamen kaybolmuştu. Sağ olsun Ticaret ve Sanayi Odamız ikinci günden sonra o zinciri bir nebze de olsa kendi çapında halletmeye başladı. Çünkü biz depremin ilk günü bir bisküvi bile bulamadık. Zincir kırıldı derken bunu demek istiyordum. Belki sıcak bir çorbaya dördüncü gün ulaştık. Dolayısıyla öyle kötü günlerden geldik ki bir sloganımız vardı, konuşacak kimse yok. Hakikaten konuşacak kimse bile yoktu. Şimdi çok şükür sizler varsınız iyi ki buradasınız tekrar hoş geldiniz şeref verdiniz. Tabi Adıyaman gerçekten biraz ihmal edilmiş ama potansiyeli çok yüksek olan bir şehrimiz. Tarımsal üretimi marka değeri çok yüksek ürünlerimiz var. Ben önce yerel ve yöresel olmadan evrensel olunmayacağına inanıyorum. Önce yerel ve yöresel olacağız. Özellikle alıcılardan bir ricam var. Adıyaman'ın içinde bulunduğu durumu biraz daha dikkate alalım. Üreten insanlar gerçekten çok zor şartlarda üretmeye başladılar, bu coğrafyada üretmek çok zor satmak daha da zor. Çok şükür üreten ve satanı bir araya getirdik" şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Sosyal Zincir Yetkilisi Hülya Demirbaş Yelmen, Sosyal Zincirin 6 Şubat depremlerinden etkilenen üretici ve KOBİ'leri desteklemeyi amaçladığını ifade ederek, sivil toplum, özel sektör ve kamu kuruluşlarını deprem bölgesinden satın alma çerçevesinde işbirliğine davet ettiğini söyledi.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ise konuşmasında, "Güvenilir Ürün Platformu çok sayıda sivil toplum liderinin desteklediği bir platform. Yapmak istediği şey farkındalık oluşturmak. Üreten Yöre Üreten Türkiye toplantısının ikincisini Adıyaman'da yapmak istedik. Biz sıkıntılı süreçte dayanışmayı çok iyi başarıyoruz. Burada bir üretim var ve bu üretimin satışa dönüşmesi mümkün. Dayanışma, üretim, üretimin satışa dönüşmesi gerek. Başka türlü ayağa kalkmamız mümkün değil. Onun için daha sıkı dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Bu etkinliğe destek veren bütün kurum ve kuruluşların yöneticilerine teşekkür ediyorum. Buradaki üreten insanlara moral veriyorsunuz. Onların üretmelerini teşvik ediyorsunuz" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ise, 6 Şubat depremlerinden sonra Bakanlık olarak çiftçilerin kayıplarını telafi ettiklerini belirterek çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

Stantları ziyaret eden Adıyaman Valisi Osman Varol ise, yapılan organizasyon nedeniyle Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederek tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılarak pazarlanmasının önemine dikkat çekti.

Program öncesi ikili iş görüşmeleri ve stant ziyaretleri gerçekleştirilirken, program sonrası yöresel ürün üreticilerine güvenilir ürün ödülü verildi. - ADIYAMAN