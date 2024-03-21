Uşak Belediyesi\'nin öncülüğünde yeni aşevi hizmete hazırlanıyor

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Uşak Belediyesi'nin öncülüğünde çalışmaları başlayan ve Uşaklı hayırseverlerin destekleriyle yeni aşevi ihtiyaç sahipleri için çok kapsamlı hizmetler sunacak olan yeni tesis modern yapısıyla çok yakında hizmet vermeye başlayacak.

1993 yılında dernek olarak kurulan, 1996 yılındaysa vakıf olarak hizmetlerine devam eden Uşşak Aşevi Yardım Kültür ve Hizmet Vakfı, fiziki şartlarının yetersizliğiyle mücadele ediyordu. Her geçen gün büyüyen kentte yaklaşık 30 yıldır aynı binada hizmetlerini sürdüren ve şartlar ne kadar zor olsa da dayanışma kültürünü en iyi şekilde yansıtmaya çalışan aşevi; Uşak Belediyesi'nin girişimleriyle çalışmaları tamamlanmak üzere olan yeni binasında hizmet vermeye hazırlanıyor.

Yeni aşevinin çok yönlü bir tesis olacağını belirten Başkan Çakın, "Belediyemizin, Uşaklı hayırsever vatandaşlarımızın ve tabi Aşevi Vakfımızın katkılarıyla hep beraber inşa ettiğimiz bir proje bu. Birlikten kuvvet doğdu, şehrimizin, güzel insanımızın dayanışma ruhu birçok insanımıza umut oldu. Halkımızın bu konuda gösterdiği güçlü duyarlılık ve kazandırmış olduğumuz Uşak'a yakışır tesis gurur verici. Emeği geçen, katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Dar gelirli ailelere et ulaştıran, öğrencilere burs sağlayan ve daha birçok önemli çalışmaya imza atan Uşşak Aşevinin yeni binası; kent merkezinde ve ulaşımın kolay olduğu bir alanda bulunuyor. Günlük 35 bin kişiye kadar sıcak yemek çıkarabilecek olan yeni aşevi, sevgi mağazası ile giyecek ihtiyaçlarını karşılayacak.

Yaklaşık 4 bin metrekare toplam inşaat alanından oluşan, 1200 metrekarelik üç katlı bir binada hizmet verecek olan yeni aşevi; geniş otoparkı, 500 kişilik yemek salonu, konferans salonu, kütüphanesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kısa süreli kalabileceği otel konforunda misafirhanesi bulunan kapsamlı bir yapı olacak.

Aynı anda 20 tane kurbanın kesilebileceği, kurban bayramında da vatandaşların hizmetine sunulabilecek son sistem bir kurban kesim merkezi bulunacak olan aşevi, sistemli soğuk hava depolarına da sahip olacak.

Uşşak Aşevi binası ayrıca, çatısına kurulacak güneş enerji sistemleri sayesinde kendi elektriğini ve sıcak suyunu üreterek kent ekonomisine ve kurum bütçesine de katkıda bulunacak. - UŞAK