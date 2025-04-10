Uşak Belediyesinden Öğrencilere Motivasyon Amaçlı Sürpriz Konser

Uşak Belediyesinden öğrencilere sürpriz konser

Sınav haftasında kampüse giden öğrenciler belediye bandosunun sürpriz konseriyle keyifli bir yolculuk yaptı

UŞAK - Uşak Belediyesi'nce üniversite kampüsüne giden öğrencilere motivasyon amacıyla belediye otobüsüne bando getirdi. Yeni kurulan Uşak Belediyesi Bandosu, üniversite hattında ücretsiz yolcu taşıyan belediye otobüsünde sergiledikleri performansla öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Otobüse binen herkesin önce şaşkınlıkla ardından gülümsemeyle tepki verdiği etkinlikte Belediye Bandosu üyeleri birbirinden güzel ve coşkulu ezgileri dinleyicileri için sergiledi. Profesyonel müzisyenlerden oluşan 14 kişilik ekip yol boyunca enstrümanlarıyla neşeli şarkılara hayat verdi. Zaman zaman şarkılara eşlik eden zaman zamansa ritimlere kapılıp dans eden yolcular keyifli bir yolculuk yaparak sınav stresini atma şansı yakaladı.

Öte yandan ilk defa halka açık bir alanda performans sergileyen Belediye Bandosu yetenekleriyle ve zengin repertuvarlarıyla vatandaşlardan tam not aldı. Uşak'ta bu tarz etkinlikler olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden öğrenciler, müzikle güne başlamaktan çok büyük keyif aldıklarını söylediler. Kendileri için böyle bir sürpriz hazırlayan Başkan Yalım'a teşekkürlerini ileten öğrenciler, bu hoş sürpriz sayesinde sınav stresini attıklarını ve müziğin pozitif etkisiyle güne güzel başladıklarını ifade ettiler.