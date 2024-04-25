Uşak\'ta kuraklık nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı

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Başkanın yanında yürürken bir anda kendini yere atıp yuvarlanmaya başladı

(UŞAK) - Tarımın ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu Uşak'ın Aktaş köyünde vatandaşlar, kuraklığın geçim kaynaklarını etkilemesi nedeniyle yağmur duasına çıktı. Duaya, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da katıldı.

Uşak'ın Aktaş köyü son zamanlarda kuraklıkla mücadele ediyor. Tarımın ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu bu köyde, yağmurun eksikliği herkesin ortak sıkıntısı haline gelmiş durumda. Bu duruma çözüm bulmak amacıyla, köylüler yağmur duasına çıktı.

Duaya, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, AKP ve CHP'li siyasiler de katıldı.