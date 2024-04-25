Uşak'ta kuraklık nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı - Son Dakika
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Uşak'ta kuraklık nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı

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Uşak'ın Aktaş köyünde tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olan vatandaşlar, kuraklığın etkisiyle geçim kaynaklarının azalması üzerine yağmur duasına çıktı. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da duaya katıldı.

25.04.2024 13:09
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(UŞAK) - Tarımın ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu Uşak'ın Aktaş köyünde vatandaşlar, kuraklığın geçim kaynaklarını etkilemesi nedeniyle yağmur duasına çıktı. Duaya, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da katıldı.

Uşak'ın Aktaş köyü son zamanlarda kuraklıkla mücadele ediyor. Tarımın ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu bu köyde, yağmurun eksikliği herkesin ortak sıkıntısı haline gelmiş durumda. Bu duruma çözüm bulmak amacıyla, köylüler yağmur duasına çıktı.

Duaya, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, AKP ve CHP'li siyasiler de katıldı.

Uşak\'ta kuraklık nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Uşak'ta kuraklık nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta kuraklık nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı - Son Dakika
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