Üsküdar Belediyesi'ne 'İskân' soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen aralarında Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'ne, 'yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük' iddialarıyla geçtiğimiz Salı günü operasyon başlatılmış, İstanbul ve Yalova'da 30 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci gibi üst düzey belediye yöneticileri ile müteahhitlerin de olduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Savcılık işlemleri de tamamlanan 20 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Başkan yardımcısı ile 8 kişi tutuklandı

Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Nazım Akkoyunlu, Hakan Yavuz, Özgür Ceylan, Barkın Ege Tekkökoğlu, Erdem Alkan, Kadir Karadağ, Yılmaz Kozan ve Ceyhan Han Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı

10 şüpheli, Ahmet İşman, Veysel Köse, Burçin Çevik, Yasin Karabaş, Engin Araz, Özkan Sinan Binali, Eyüp Meriç, Murat Armağan, Mehmet Atilla Güneri ve Hakan Mansız Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı. - İSTANBUL