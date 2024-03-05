İsrail'in Gazze'deki soykırımı lanetleyen sergi açıldı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki soykırımı lanetleyen sergi açıldı

İsrail\'in Gazze\'deki soykırımı lanetleyen sergi açıldı

İsrail'in Gazze ve bütün ülkede Müslümanlara uyguladığı soykırımı lanetlemek adına, "Acının Başkenti Filistin" sergisi açıldı.

05.03.2024 14:30  Güncelleme: 14:35
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İsrail'in Gazze ve bütün ülkede Müslümanlara uyguladığı soykırımı lanetlemek adına, "Acının Başkenti Filistin" sergisi açıldı. Serginin açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve karikatürist Muammer Erkul katıldı.

Üsküdar'da yazar ve karikatürist Muammer Erkul'un, zulme karşı duyarlılığı arttırmak amacıyla savaşın başladığı 7 Ekim'den itibaren çizdiği karikatürlerden oluşan sergiye "Acının Başkenti Filistin" ismi verildi. Serginin Filistin bayrağı renklerindeki yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı kurdele kesimiyle açılması dikkat çekti. Serginin açılışına; AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Avukat Adem Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı ve İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı Hilmi Türkmen, Karikatürist Muammer Erkul'un yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Çamlıca yurdunda Muammer Erkul'un çizgilerinden oluşan "Acının Başkenti Filistin" konulu sergi, devam eden günlerde de mesai saatleri içinde ziyaret edilebilecek.

"Burada Filistin meselesini, Gazze'deki Müslümanların derdini anlatıyoruz"

Sergi açılışında konuşan yazar ve karikatürist Muammer Erkul, "Savaş başladığından bu yana çiziyorum. 70'ten fazla çizim yaptım. Herkes elinden ne geliyorsa yapıyor. Benim de elimden çizmek geliyordu. Buradaki öğrenci arkadaşlarımızla da faaliyetler yapıyoruz. Sanatçı yetiştirmeye çalışıyoruz. Sanatçın yoksa sanatın yok, sanatın yoksa yarınların yok. Ne kadar çok sanatçı yetiştirirsek yarınlara o kadar fikir aktarabiliriz. Kendi sanatkarını yetiştiremezsen bu eserleri ortaya koyma şansın yok. Burada Filistin meselesini, Gazze'deki Müslümanların derdini anlatıyoruz. Ortada bir soykırım olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Müslümanların sahipsiz kalmaması gerektiğini vurgulamaya çalışıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Sanat, İnsan Hakları, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze'deki soykırımı lanetleyen sergi açıldı - Son Dakika

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