Üsküdar Sahaf Festivali Kitapseverleri Bekliyor - Son Dakika
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Üsküdar Sahaf Festivali Kitapseverleri Bekliyor

Üsküdar Sahaf Festivali Kitapseverleri Bekliyor

Üsküdar Belediyesi, Mimar Sinan Çarşısı'nda 25 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği Sahaf Festivali ile kitapseverleri bir araya getirecek. Festivalde canlı mezatlar, söyleşiler ve binlerce basılı eser sergilenecek.

23.10.2024 10:11  Güncelleme: 10:17
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Kültür ve sanat alanında çeşitli etkinlikler düzenleyen Üsküdar Belediyesi, Sahaf Festivali ile tüm kitapseverleri bir araya getirecek.

Mimar Sinan Çarşısı'nda 25 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, renkli stantlar kurulacak ve birçok sahafın katılımıyla binlerce basılı eser tüm İstanbullu ve Üsküdarlılara sergilenecek. Canlı mezatlar ve keyifli söyleşilerin de yer alacağı festival, 11.00 ile 22.00 saatleri arasında tüm vatandaşlara açık olacak.

Moderatörlüğünü Mesut Varlık'ın üstleneceği söyleşi programlarında, 25 Ekim Cuma günü Sinem Sal, "Bizim Zamanımızda Okumanın Değeri" üzerine konuşacak. 26 Ekim Cumartesi günü Vedat Ozan, "Kokular ve Kitaplar" konusunu ele alacak. 27 Ekim Pazar günü Figen Alkaç, "Yanlışlıkla Okumanın Mutluluğu" üzerine söyleşi gerçekleştirecek. 1 Kasım Cuma günü Yalçın Armağan, "Edebiyatı Kitaplardan Öğrenmek" hakkında, 2 Kasım Cumartesi günü ise İsmail Kara, "Sahaflar Kitabı'nın Sahafları" üzerine sohbet gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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