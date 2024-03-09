Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti

Türk Sinema tarihinde önemli rollerde yer alan usta isim Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul'da hayatını kaybetti. Yıldızoğlu'nun cenazesinin Pazartesi günü Levent'te kılınacak namazın ardından son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

09.03.2024 22:48  Güncelleme: 22:50
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Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

İSTANBUL - Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul'da hayatını kaybetti. Ölüm haberini telefonla katıldığı bir televizyon programında doğruladı.

Türk Sinema tarihinde önemli rollerde yer alan usta isim Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul'da hayatını kaybetti. Usta isim Yıldızoğlu'nun hayatını kaybettiğini kızı Sibel Aybar, telefonla bağlandığı bir televizyon programında doğruladı. Yıldızoğlu'nun cenazesinin Pazartesi günü Levent'te kılınacak namazın ardından son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

1936 yılında İstanbul Yeşilköy'de doğan usta isim, 150'nin üstünde filmde ve televizyon dizisinde rol almıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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