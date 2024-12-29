UTTS Kayıt Süresi Uzatıldı - Son Dakika
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UTTS Kayıt Süresi Uzatıldı

UTTS Kayıt Süresi Uzatıldı

Kayıt dışı akaryakıt satışını önlemek için UTTS kaydı 31 Ocak 2025'e kadar uzatıldı.

29.12.2024 12:05
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Kayıt dışı akaryakıt satışının önüne geçmek için hazırlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kayıtlarının 31 Ocak 2025'e kadar uzatılmasına rağmen yoğunluğun devam ettiğini belirten sanayici Cihat Özsana, "Şu anda yoğunluğumuz var, randevu sistemiyle çalışıyoruz. Müşterilerimizin gelip beklememesi için randevu veriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından kayıt dışı akaryakıt satışıyla birlikte oluşabilecek vergi kaçaklarının da önüne geçmek amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kaydı için son tarih olarak belirlenen 31 Aralık 2024, 31 Aralık 2025'e uzatıldı. Açıklanan kararname ile ticari maksatlı kullanılan araçların, 31 Ocak 2025'e kadar UTTS kaydının yaptırılması gerekiyor. Her ilde belirlenen montaj noktalarında UTTS çipini taktıran araç sürücüleri, sanayide yoğunluk oluşturdu. İşletmede yoğunluk oluşmasını engellemeye çalışan ve müşterisini bekletmek istemeyen sanayi esnafı ise randevulu sistemle çalışmaya başladı.

"Sistem, kaçak yakıtın önlenmesi için geliştirildi"

Eskişehir'de sanayi çalışanı olan ve UTTS montajı yapan Cihat Özsana, sistemin kaçak akaryakıtın önüne geçmesi ve vergi kayıplarını önlemesi amacıyla oluşturulduğunu belirterek, "UTTS taşıt tanıma sistemleri devletin yeni çıkartmış olduğu bir uygulama. Vergiye tabi tutulan ve ticari olarak kullanılan araçlarda kaçak yakıtın önlenmesi ve yasal kayıt tutulması amacıyla başlamış olan bir hizmet. Çeşitli araçlarda çip uygulamaları olarak yapılıyor. Ticari kamyon grubu, deposu dışarıda olan araçlarda halka sistemi kullanılıyor. Binek, yani daha çok küçük araçlarda çip sistemi olarak kullanıyoruz" dedi.

"Randevulu sistemle çalışıyoruz"

UTTS çipi montajı esnasında yoğunluk oluşmasını engellemek için müşterilere randevu verdiklerini belirten Eskişehirli sanayici Özsana, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda yoğunluğumuz var. Randevulu sistem olarak çalışıyoruz. Müşterilerimizin bekleyip aksaklık yaşamamaları için randevu veriyoruz. Yaklaşık 10 ila 15 dakika içerisinde montaj işlemini sağlıyoruz. Araca herhangi bir zararı yok. Depo metali sert olan araçlarda montajımız vidalı olarak gerçekleşiyor. Deposunda yumuşak yerleri olan araçlarda ise halka sistemi kullanıyoruz. Depo kapağının kapanmasına herhangi bir sorun teşkil etmediği sürece bunu araca monte edebiliyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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