Vali Akbıyık'tan Gençlerle Buluşma

25.02.2026 09:55
Muğla Valisi Akbıyık, 2026 Gençlik Yılı ve projelerini gençlerle paylaştı, soruları yanıtladı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 2026 Gençlik Yılı ve "Bir Kitap Bir İnsan" projesi kapsamında gençlerle bir araya geldi. Vali Akbıyık gençler ile buluşmasında gençlerin sorularını cevaplandırırken, gençlere yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

"Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz"

2026 yılının gençlere adandığını belirten Vali Akbıyık, gençlerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Vali Akbıyık, "Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz. Geleceğimiz olan gençlerimize daha güvenli şartlarda eğitim verebilmek için okullarımızı depreme dayanıklı hale getiriyoruz. Okullarımızı eğitim materyalleri ve akıllı donanımlarla destekliyoruz. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

40 Bin gençle anket yapıldı

Vali Akbıyık, 2026 Gençlik Yılı kapsamında yapılacak etkinliklerin 40 bin gençle yapılan anketler sonucunda belirlendiğini ifade ederek gençlere yönelik planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Söyleşide Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Türk Sanat Müziği eserleri seslendirilirken, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da 'Allı Turna' adlı eseri seslendirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

