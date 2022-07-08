Vali Akkoyun: "Kurumlarımız iş birliği içerisinde hareket etmelidir" - Son Dakika
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Vali Akkoyun: "Kurumlarımız iş birliği içerisinde hareket etmelidir"

08.07.2022 12:59
Vali Akkoyun: "Kurumlarımız iş birliği içerisinde hareket etmelidir"

Karaman İl Planlama ve Koordinasyon Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında gerçekleştirildi.

Karaman İl Planlama ve Koordinasyon Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamların, kurum müdürlerinin ve yatırımcı kuruluşların bölge müdürlerinin de katıldığı toplantıda açılış konuşması yapan Vali Tuncay Akkoyun, mevcut yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Vali Tuncay Akkoyun, bir kamu hizmeti planlanırken vatandaşların ihtiyaçlarının ve taleplerinin esas alınması gerektiğini ifade ederek, kurumlardan iş birliği içerisinde hareket etmelerini istedi. Vali Tuncay Akkoyun, kurum ve kuruluşların çözüm odaklı bir işbirliği içerisinde olmasının önemine dikkat çekip, basit bir tıkanıklığın vatandaşların elzem bir ihtiyacının karşılanmamasına sebep olabileceğini belirterek, "Bizler, 7/24 esaslı, hafta sonları da gerekirse çalışarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, taleplerini gidermek, sorunlarını çözmek için vazifeli kamu görevlileriyiz. Bu anlamda sizlerden var olan performansınızın üstüne bir şeyler katmanızı istiyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında Karaman'ın yatırımlar hususunda çok başarılı bir şehir olduğuna vurgu yapan Vali Akkoyun, "İlimizdeki yatırımlar konusunda liderliği ve destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza ve milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

Karaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Akkoyun: 'Kurumlarımız iş birliği içerisinde hareket etmelidir' - Son Dakika

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