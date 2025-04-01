Vali Aksoy, Bayramda Polisi Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eskişehir- Bursa yolu üzerindeki Polis Uygulama Noktasını ziyaret ederek görev başındaki personelin bayramını kutladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı kapsamında Eskişehir-Bursa yolu üzerindeki Polis Uygulama Noktasını ziyaret etti. 1 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen ziyarette Vali Aksoy, görev başındaki emniyet personelinin bayramını kutlayarak, 'Vatandaşlarımızın huzur içinde bayramı geçirebilmeleri ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için gece gündüz demeden çalışan kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde halkımız bayramlarını gönül rahatlığıyla kutlayabiliyor. Görevinizde başarılar diliyor, ailelerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum' dedi.

Ziyaret sırasında Vali Aksoy, emniyet güçlerinin halkın güvenliği için fedakarca görev yaptığını vurguladı. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'dan bayram yoğunluğunda alınan önlemler, genel asayiş ve trafik güvenliği denetimleri hakkında bilgi alan Aksoy, 'Halkımızın güvenliği her şeyden önemli. Sizlerin bu bilinçle çalıştığını görmek bizleri mutlu ediyor. Hepinize kazasız, belasız görevler diliyorum' şeklinde konuştu. Vali Aksoy, daha sonra uygulama noktasında durdurulan sürücü ve ailelerinin bayramını kutlayarak, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. - ESKİŞEHİR