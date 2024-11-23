Vali Aksoy, Halk Günü Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Vali Aksoy, Halk Günü Toplantısı Düzenledi

Vali Aksoy, Halk Günü Toplantısı Düzenledi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri sundu.

23.11.2024 11:03
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlediği halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda vatandaşların sorunlarını, şikayetlerini ve taleplerini dinleyen Vali Hüseyin Aksoy, çözüm önerileri üzerinde durdu ve ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. Vali Aksoy, her türlü sorun ve talepleri dikkatle dinleyerek değerlendirdiğini belirtti.

Vali Aksoy'un toplantı esnasında yaptığı konuşma ise şu şekilde;

"Vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunları, istek ve talepleri bu toplantılar sayesinde dile getirmeleri, bizler için son derece önemlidir. Devlet olarak, bu sorunları çözmek için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sizlerin bize ilettiği her türlü sorun ve talepleri dikkatle dinliyor ve değerlendiriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve karşılaştıkları sorunlara en hızlı şekilde çözüm bulmaktır. Bu toplantılar, sizlerle birebir görüşerek sorunları yerinde tespit etmemize ve çözüm üretmemize olanak tanımaktadır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aksoy, Halk Günü Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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