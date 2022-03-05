Vali Ali Çelik'ten Başkan Bilal Demirci'ye ziyaret - Son Dakika
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Vali Ali Çelik'ten Başkan Bilal Demirci'ye ziyaret

05.03.2022 10:15
Vali Ali Çelik'ten Başkan Bilal Demirci'ye ziyaret

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak, programlara katılmak üzere Pazarlar ilçesine giden Vali Ali Çelik, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'yi makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak, programlara katılmak üzere Pazarlar ilçesine giden Vali Ali Çelik, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'yi makamında ziyaret etti.

İlçenin genel durumu, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler alan Vali Çelik, Pazarlar'ın doğrultusunda devletin imkanları dahilinde destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Demirci, ilgi ve samimiyetinden dolayı Vali Çelik'e teşekkür etti. - KÜTAHYA

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Bilal Demirci, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Ali Çelik'ten Başkan Bilal Demirci'ye ziyaret - Son Dakika


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