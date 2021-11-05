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Vali Ali Çelik, Türkiye üçüncüsü Yasin Anıl Demirkol'u ağırladı - Son Dakika

Vali Ali Çelik, Türkiye üçüncüsü Yasin Anıl Demirkol'u ağırladı

05.11.2021 13:24
Vali Ali Çelik, Türkiye üçüncüsü Yasin Anıl Demirkol'u ağırladı

Vali Ali Çelik, babasının arkadaşı şehit Uzman Jandarma Suat Yalçın'ı konu alan kompozisyonuyla Türkiye 3'üncüsü olan Yasin Anıl Demirkol ile ailesini misafir etti.

Vali Ali Çelik, babasının arkadaşı şehit Uzman Jandarma Suat Yalçın'ı konu alan kompozisyonuyla Türkiye 3'üncüsü olan Yasin Anıl Demirkol ile ailesini misafir etti. Yasin Anıl ile ailesini tebrik eden Vali Çelik, baba Hüseyin Demirkol'u da telefonla arayarak teşekkür etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi tarafından düzenlenen kompozisyon yarışmasında Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencisi Yasin Anıl, Türkiye 3'üncüsü oldu.

Vali Çelik'in makamında gerçekleşen ziyarette; Yasin Anıl'a annesi Asiye Demirkol, kız kardeşi Rabia Sude Demirkol ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Fatma Uz ile sınıf öğretmeni İbrahim Çınar eşlik etti.

Yarışmada derece alan Ölümsüzlüğün Hikayesi başlıklı kompozisyonu okuyan Vali Ali Çelik, Yasin Anıl'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Demirkol ailesini de tebrik eden Vali Çelik, Yasin Anıl'ın asker olan babası Hüseyin Demirkol'u da telefonla aradı. "Böyle bir evlat yetiştirdiniz için teşekkür ediyorum" diyen Vali Çelik, "Size de görevlerinizde başarılar diliyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin" dedi. - KÜTAHYA

Vali Ali Çelik, Türkiye üçüncüsü Yasin Anıl Demirkol'u ağırladı
Vali Ali Çelik, Türkiye üçüncüsü Yasin Anıl Demirkol'u ağırladı
Vali Ali Çelik, Türkiye üçüncüsü Yasin Anıl Demirkol'u ağırladı

Jandarma, Türkiye, Adana, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Ali Çelik, Türkiye üçüncüsü Yasin Anıl Demirkol'u ağırladı - Son Dakika


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