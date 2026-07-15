Vali Aydoğdu, FETÖ darbe girişimi gazisini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Aydoğdu, FETÖ darbe girişimi gazisini ziyaret etti

Vali Aydoğdu, FETÖ darbe girişimi gazisini ziyaret etti
15.07.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde FETÖ/PDY darbe girişiminde gazi olan polis memuru Can Gülsever'i ziyaret ederek, şehit ve gazilerin fedakarlıklarının unutulmayacağını belirtti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan polis memuru Can Gülsever'i ziyaret etti.

Vali Aydoğdu'ya ziyarette 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile ilgili birim amirleri eşlik etti.

Can Gülsever ve aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Aydoğdu, gazi polis memuruna ve ailesine sağlıklı ve uzun ömür temennisinde bulundu.

Aydoğdu, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve kahramanlığın hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Aziz şehitler ile kahraman gazilerin fedakarlıklarının daima saygı, minnet ve şükranla anılacağını ifade eden Aydoğdu, devletin şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan Valiliği, Darbe Girişimi, Hamza Aydoğdu, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Yerel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Aydoğdu, FETÖ darbe girişimi gazisini ziyaret etti - Son Dakika

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Türkiye’ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası Bakan Bayraktar’dan açıklama var Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor 15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
Süper hücre Tekirdağ’ı vurdu Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Arkadaşına verdiği düğün hediyesi şaşkınlık yarattı: Davetliler hem şaşırdı hem güldü Arkadaşına verdiği düğün hediyesi şaşkınlık yarattı: Davetliler hem şaşırdı hem güldü

10:07
Haluk Levent’in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
08:23
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:16
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
07:59
İşte Haluk Levent’in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
07:33
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
23:56
Dünya Kupası’ndaki ilk finalist İspanya
Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 10:20:19. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Aydoğdu, FETÖ darbe girişimi gazisini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.