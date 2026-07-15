Vali Aydoğdu, FETÖ darbe girişimi gazisini ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan polis memuru Can Gülsever'i ziyaret etti.

Vali Aydoğdu'ya ziyarette 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile ilgili birim amirleri eşlik etti.

Can Gülsever ve aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Aydoğdu, gazi polis memuruna ve ailesine sağlıklı ve uzun ömür temennisinde bulundu.

Aydoğdu, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve kahramanlığın hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Aziz şehitler ile kahraman gazilerin fedakarlıklarının daima saygı, minnet ve şükranla anılacağını ifade eden Aydoğdu, devletin şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - ERZİNCAN