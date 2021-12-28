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Vali Çiçek: "Çatalzeytin'de devlet ve millet el ele verdi" - Son Dakika

Vali Çiçek: "Çatalzeytin'de devlet ve millet el ele verdi"

28.12.2021 14:57
Vali Çiçek: "Çatalzeytin'de devlet ve millet el ele verdi"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, geçtiğimiz ağustos ayında Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası devlet ve milletin el ele vererek yaraların sarılması noktasında çok güzel işler başardığını söyledi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, geçtiğimiz ağustos ayında Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası devlet ve milletin el ele vererek yaraların sarılması noktasında çok güzel işler başardığını söyledi.

Ağustos ayında Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bölgedeki çalışmaları koordine etmek için Çatalzeytin ilçesinde görevlendirilen ve yaklaşık 2 ay süreyle bölgede kalarak gecesini gündüzüne katan Vali Gökmen Çiçek'e, Çatalzeytin'den anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin Kaymakamı Mubin Demirkıran, Belediye Başkanı Ahmet Demir, İlçe Başkanı Musa İhsan Uğuz ve İGM Üyeleri, Vali Çiçek'e makamında teşekkür ziyaretinde bulundu. Kaymakam Demirkıran ve beraberindeki heyet, bölgedeki çalışmaları koordine eden ve kısa sürede büyük işler başararak tüm Çatalzeytin halkının gönlünü fetheden Vali Çiçek'e verdiği fedakarca emekler nedeniyle teşekkür etti.

"Yoğun çaba sarf ettik"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Çiçek: "Çatalzeytin'de zor ama bir o kadar da güzel günlerim geçti. Devlet millet el ele hep birlikte çok güzel işler başardık. Sel felaketinin yaralarını bir an evvel sarabilmek için İl Özel İdaresi ekiplerimiz ve bölge halkıyla birlikte yoğun çaba sarf ettik. Rabbim bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Sizler aracılığıyla ben de tüm Çatalzeytin halkına sevgilerimi ve saygıları gönderiyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek: Çatalzeytin'de devlet ve millet el ele verdi

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Çatalzeytin, Kastamonu, Hisarcık, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çiçek: 'Çatalzeytin'de devlet ve millet el ele verdi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Çiçek: "Çatalzeytin'de devlet ve millet el ele verdi" - Son Dakika
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