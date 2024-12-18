Vali Çiftçi'den Miniklere Destek - Son Dakika
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Vali Çiftçi'den Miniklere Destek

Vali Çiftçi\'den Miniklere Destek

Vali Çiftçi, Tortum İlkokulu'nda öğrencilere ihtiyaçları için destek projesinin açılışını yaptı.

18.12.2024 09:32
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tortum ilçesi Dikmen Köyü İlkokulunda minik yürekleri sevindirdi.

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Av. Sevil İlhan öncülüğü ve gönüllülerin katkılarıyla gerçekleştirilen destek projesinin açılış ve etkinlik programına katıldı.

Proje kapsamında; okulun ihtiyaç duyduğu sınıf masası, sandalye, okuma kitapları temin edilerek tüm öğrencilerin kişisel ihtiyaçları da karşılandı. İlkokul öğrencileri tarafından ellerinde çiçeklerle karşılanan Vali Çiftçi, öğrencilerle pasta kesti, miniklerin mutluluğuna ortak oldu ve öğretmenlerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Mustafa Çiftçi'nin Tortum Dikmen Köyü İlkokulunda katıldığı programa; Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Tortum İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Yağız eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Çiftçi'den Miniklere Destek - Son Dakika

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