Vali Çiftçi Eşme köyünü ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Çiftçi Eşme köyünü ziyaret etti

10.03.2022 10:42
Vali Çiftçi Eşme köyünü ziyaret etti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, geçen hafta köylüler tarafından yapılan yapay göletin taşması sonucu sel baskını yaşayan Eşme Köyü'nü ziyaret çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, geçen hafta köylüler tarafından yapılan yapay göletin taşması sonucu sel baskını yaşayan Eşme Köyü'nü ziyaret çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Mustafa Çiftçi, selin vurduğu Eşme köyünü sular çekildikten sonra tekrar ziyaret ederek durumu yerinde inceledi. Vali Çiftçi, sel vuran vatandaşların evlerini de ziyaret etti.

Vali Çiftçi, Eşme köyünde yaşayan ve evini sel vuran Pakize nineyi de ziyaret ederek yakından ilgilendi. - ÇORUM

Vali Çiftçi Eşme köyünü ziyaret etti
Vali Çiftçi Eşme köyünü ziyaret etti
Vali Çiftçi Eşme köyünü ziyaret etti
Vali Çiftçi Eşme köyünü ziyaret etti
Vali Çiftçi Eşme köyünü ziyaret etti
Vali Çiftçi Eşme köyünü ziyaret etti

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Çiftçi, Çorum, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çiftçi Eşme köyünü ziyaret etti - Son Dakika


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