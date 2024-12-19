Vali Eşinden Down Sendromlu Kıza Doğum Günü Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Eşinden Down Sendromlu Kıza Doğum Günü Ziyareti

Vali Eşinden Down Sendromlu Kıza Doğum Günü Ziyareti

Esra Masatlı, down sendromlu Fatma Yurtsever'in 11. yaş gününü kutlamak için evine gitti.

19.12.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da yaşayan down sendromlu Fatma Yurtsever'in davetini geri çevirmeyen Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, down sendromlu çocuğun 11.yaş gününü kutlamasına eşlik etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın kentte görevlendirilmesiyle birlikte insanların hayatına dokunmaya başlayan Esra Masatlı, vatandaşların gönlünü kazanmaya devam ediyor. Antakya ilçesinde yaşayan down sendromlu Fatma Yurtsever, okul ziyareti esnasında Esra Masatlı'yı evlerine davet etti. Fatma'nın davetini kırmayan Esra Masatlı, Yurtsever ailesinin evine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Fatma'nın 11. doğum gününü kutlamasına eşlik eden Esra Masatlı, çeşitli hediyeler verdi. Esra Masatlı, yeni yaşının Fatma'ya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi. - HATAY

Kaynak: İHA

Mustafa Masatlı, Yerel Haberler, Doğum Günü, hatay, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Eşinden Down Sendromlu Kıza Doğum Günü Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 03:28:01. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Eşinden Down Sendromlu Kıza Doğum Günü Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.