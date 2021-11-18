Vali Gürel'e teşekkür ziyareti - Son Dakika

Karabük Azerbaycanlılar Dayanışma Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eshgin İsmailov ve yönetim kurulu üyeleri Vali Gürel'i ziyaret ederek, 'Karabağ Zaferi Şehitlerini Anma ve Zafer Bayramı Programı'na katkılarından dolayı teşekkür etti.

Dernek Başkanı Eşhgin İsmailov, "Karabağ Zaferinin birinci yıldönümünde Karabükümüzde oldukça güzel ve etkin bir program gerçekleştirildi. Programın düzenlenmesinden sonunda kadar çok büyük katkılarınız oldu. Bunun için müteşekkiriz, şükranlarımızı ifade etmek için bugün buradayız" dedi

Vali Gürel ise "Tek millet iki devletiz Azerbaycan'ı Can Azerbeycan olarak ifade ediyoruz. Etkinlikle hem zaferimizin birinci yılını kutladık hem de Karabağ şehitlerimizi andık. Karabük Üniversitemize de teşekkür ederim. Derneğinizi önemsiyoruz önemli bir misyonu yerine getiriyorsunuz. Bundan sonra da gerçekleştirilecek etkinliklerde yardımcı olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Dernek Başkanı İsmailov tarafından Vali Gürel'e anı plaketi verilmesi ile son buldu. - KARABÜK