Vali Köşger: "Huzur ve refahı gazilerimize borçluyuz" - Son Dakika
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Vali Köşger: "Huzur ve refahı gazilerimize borçluyuz"

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Vali Köşger: "Huzur ve refahı gazilerimize borçluyuz"
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Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla muharip ve malul gaziler derneklerini ziyaret etti.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla muharip ve malul gaziler derneklerini ziyaret etti. Köşger, "Bugün huzur ve refah içinde yolumuza devam etmemizi gazilerimizin kahraman duruşuna borçluyuz" dedi.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şubesini ziyaret etti. Ziyaretlerde kahraman gazilerin gününü tebrik eden Vali Köşger, Türk milletinin tarihinin her safhasının şan, şeref ve büyük mücadelelerle dolu olduğunu vurguladı.

"Tarihimizde yüzümüzü kızartacak bir hata yoktur"

Türk milletinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Köşger, "Tarihimizde bizim yüzümüzü yere eğdirecek, yüzümüzü kızartacak en ufak bir hata, noksan yoktur. Aziz milletimiz tarihin kritik eşiklerinde daima gerektiği gibi bir duruş sergilemiştir" ifadelerini kullandı. Köşger, 15 Temmuz sürecinde milletin ferasetiyle büyük badirelerin üstesinden gelindiğini hatırlatarak terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti.

"Huzur ve refahı gazilerimize borçluyuz"

Vatan ve millet söz konusu olduğunda Türk milletinin canını esirgemediğini ve gözünü budaktan sakınmadığını ifade eden Vali Köşger, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu kahraman duruşu gazilerimize borçluyuz. Onlar o şekilde durabildikleri için bugün bu Orta Doğu coğrafyasında, huzur ve refah içinde geleceğimize güvenle bakarak yolumuza devam ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' ruhunun çocuklarımızda daima yaşamasını niyaz ediyorum."

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüYavuz Selim KöşgerDenizli ValiliğiYerelSon Dakika

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