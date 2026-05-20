Vali Küçük\'e Basın Ziyareti

İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ile TRT Haber Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'ü makamında ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle geçtiğimiz günlerde Adıyaman Valiliği görevine atanan Vali Abdullah Küçük'e gerçekleştirilen ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar ve basının kamuoyunu bilgilendirme sürecindeki önemi üzerine sohbet edildi.
İHA Muhabiri Cihan Kizir ile TRT Haber Muhabiri Ahmet Arslantaş, Vali Küçük'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Abdullah Küçük ise basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ADIYAMAN
