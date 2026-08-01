Vali Küçük, Samsat’ta yatırım ve hizmetleri yerinde inceledi

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Samsat ilçesinde gerçekleştirdiği program kapsamında kamu yatırımları ile devam eden hizmetleri yerinde inceleyerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, program kapsamında ilk olarak Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretleri Külliyesi'ni ziyaret etti. Küçük, Samsat Belediyesi tarafından hizmete açılan Samsat Kahve işletmesinde de incelemelerde bulundu. İşletmenin ilçeye ve külliyeye katkı sağlayacağı belirtilirken, vatandaşlarla da bir süre sohbet edildi. İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Küçük, talep ve önerileri dinledi, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Samsat Muhtarlar Derneği'nde Dernek Başkanı Suphi Taşkın ve muhtarlarla bir araya gelinen ziyarette, köy ve mahallelerin ihtiyaçları ile yürütülen hizmetler değerlendirildi. Vatandaşların taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Kaymakamlık ziyaretinde Kaymakam Hasan İnanç Gökçayır'dan ilçede yürütülen kamu yatırımları, eğitim, sağlık, ulaşım ve altyapı hizmetleri hakkında bilgi alındı. Ardından Samsat Belediyesini ziyaret eden Küçük, Belediye Başkanı Halil Fırat ile devam eden belediye çalışmaları ve planlanan projeleri değerlendirdi.

Program kapsamında, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Samsat Belediyesi ve Samsatlı Kadın Girişimciler Kooperatifi iş birliğinde kurulan Samsat Taplaması Üretim Merkezi de ziyaret edildi. Üretim süreci hakkında bilgi alınırken, merkezin kadın istihdamına ve ilçe ekonomisine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi. Samsat Aile Destek Merkezi'nde yürütülen kurslar incelenirken, kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler hakkında bilgi alındı. Merkezde kadınların mesleki beceriler kazanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Yapımı tamamlanan ve kısa süre içinde hizmete açılması planlanan 50 yatak kapasiteli Samsat Öğretmenevi'nde de incelemelerde bulunuldu. Programın son bölümünde ise Göltarla grup köy yollarında İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) çalışmaları yerinde incelendi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alınırken, kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların sürdüğü bildirildi.

Kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı anlayışla sürdürüldüğünü belirten Vali Abdullah Küçük, "Samsat'ta yürütülen yatırımları ve hizmetleri yerinde inceleyerek çalışmaların son durumunu değerlendirdik. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.