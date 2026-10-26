Vali Masatlı, Antakya\'da Kurtuluş Caddesi\'ndeki proje çalışmalarını gördü

Vali Masatlı, Antakya'da Kurtuluş Caddesi'ndeki proje çalışmalarını gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da Kurtuluş Caddesi'ndeki Tarihi Kent Merkezi Projesi çalışmalarını inceledi. Masatlı, yetkililerden bilgi alırken caddenin özgün dokusu korunarak kent yaşamına kazandırılmasının Antakya'nın kültürel kimliğine katkı sağlayacağını belirtti.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında çalışmaların sürdüğü Antakya'daki Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulundu.
Sahadaki çalışmaları yerinde değerlendiren Vali Masatlı, projenin mevcut durumu, çalışmaların ilerleyişi ve planlanan adımlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kurtuluş Caddesi'nin Antakya'nın tarihi kimliğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Masatlı, tarihi mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.
Masatlı, caddenin özgün dokusu korunarak yeniden kent yaşamına kazandırılmasının, Antakya'nın kültürel kimliğinin yaşatılmasına ve tarihi merkezinin canlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.
Kaynak: İHA
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