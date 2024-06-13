Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü mesajı - Son Dakika
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Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü mesajı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

13.06.2024 16:56
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, mesajında Jandarma Teşkilatı'nın 185 yıl önce milletin güvenliğini ve asayişini sağlamak amacıyla kurulduğunu belirterek, teşkilatın hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve demokratik değerler çerçevesinde görev yaptığını vurguladı. "Jandarma Teşkilatımız, tarihi boyunca devletimizin ve milletimizin bekası için büyük bir özveri ve kararlılıkla görev yapmış, bugün de aynı inanç ve azimle çalışmalarına devam etmektedir" ifadelerini kullanan Hacıbektaşoğlu, Zonguldak'ta da jandarma teşkilatının halkın güvenliği, huzuru ve esenliği için büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi.

Köylerden beldelere, en ücra noktalara kadar jandarmanın varlığının vatandaşlar için büyük bir güven kaynağı olduğunu ifade eden Vali, "Görevlerini ifa ederken sergiledikleri üstün gayret ve başarıları, milletimizin jandarmamıza olan güvenini ve sevgisini pekiştirmektedir" dedi.

Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının başarısında en büyük payın kahraman jandarmalara ait olduğunu belirterek, "Her biri, yeminlerine sadık kalarak, milletimizin güvenliği için canla başla çalışmaktadır. Onların gösterdiği fedakarlık, cesaret ve kararlılık, bizlere her zaman gurur vermektedir" ifadelerini kullandı.

Vali Hacıbektaşoğlu, mesajında ayrıca, görev başında şehit düşen kahraman jandarmaları rahmetle anarak, gazilere şükranlarını sundu. Jandarma teşkilatının ülkenin dört bir yanında zor şartlar altında halkın huzur ve güvenliği için büyük bir azimle çalıştığını vurgulayan Hacıbektaşoğlu, "Gösterdiği üstün gayret ve başarılar takdire şayandır" dedi ve Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutlayarak, teşkilat mensuplarına sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü mesajı - Son Dakika

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