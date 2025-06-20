Vali Sözer: Çocuklara Kitap Okuma Tavsiyesi

Vali Faik Oktay Sözer, çocuklara bol bol kitap okumasını tavsiye etti

BİLECİK - Bilecik i genelinde 202 okulda eğitim gören 39 bin 240 öğrenci karne sevinci yaşarken, Vali Faik Oktay Sözer, çocuklara bol bol kitap okumasını tavsiye etti.

Bilecik'te 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı sonunda 202 okulda eğitim gören 39 bin 240 öğrenci karne alırken, 2 bin 985 öğretmen yılsonuna girdi. Bilecik merkez Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen 'Karne Töreni'ne katılan Vali Faik Oktay Sözer, öğrencilere karnelerini ve hediyelerini takdim ederek mutluluklarına ortak oldu.

" Umut ediyorum ki tatillerini iyi değerlendirirler, kitap okurlar"

Vali Sözer, öğrencilere yaz tatilini verimli geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunurken, öğretmenlere de emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "Yeni eğitim öğretim yılına hayırlı bir şekilde başlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve tüm çocuklarımıza 'iyi tatiller' diliyorum. Umut ediyorum ki tatillerini iyi değerlendirirler, kitap okurlar. Zamanlarını hem eğlenerek hem de gelecek eğitim öğretim yılına hazırlanarak geçirirler" ifadelerini kullandı.