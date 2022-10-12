Vali Yiğitbaşı: "Patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradayız" - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Yiğitbaşı: "Patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradayız"

12.10.2022 18:34

Vali Yiğitbaşı: "Patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradayız" -Vali Yiğitbaşı hasada katılıp, patates topladı -Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar patatesini böyle övdü Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentin patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada geldiğini kaydederek,...

Vali Yiğitbaşı: "Patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradayız"

-Vali Yiğitbaşı hasada katılıp, patates topladı

-Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar patatesini böyle övdü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentin patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada geldiğini kaydederek, "Bizim bölgemizin patatesi de çok kıymetli. Renginden dolayı lezzetinden dolayı çok özel bir patates yetiştiriyoruz" dedi.

Vali Yiğitbaşı, Şuhut ilçesinde patates hasadı yapan işçileri ziyaret ederek onlarla birlikte patates topladı. Protokol üyelerinin de eşlik ettiği Vali Yiğitbaşı, işçilerle birlikte topraktan patates söküp, kovalara topladı. Hasat programının ardından açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'a özgü patates lezzet ve veriminden bahsetti. Vali Yiğitbaşı, "Bizim bölgemizin patatesi de çok kıymetli. Renginden dolayı lezzetinden dolayı çok özel bir patates yetiştiriyoruz. Onun için bu bölgenin patatesinin Türkiye'de 3.'ncü sıradayız biz. Çok daha iyi durumlara da geleceğiz biz durum onu gösteriyor. Çok verimli topraklar Bu yıl rekolte de iyi maşallah. Köylümüzün yüzü gülüyor maşallah. Bu bereketli topraklarda inşallah biz Türkiye'ye hem de yurt dışına güzel bereketli verimli ürünlerimizden sunmaya herkesin masasına sofrasına yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

YORUMLAR
500
AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı,Şuhut ilçesinde patates hasadına katıldı AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı,Şuhut ilçesinde patates hasadına katıldı AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı, tedavisi tamamlanan kızıl şahinleri doğaya saldı AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı, tedavisi tamamlanan kızıl şahinleri doğaya saldı
Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yiğitbaşı: 'Patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradayız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 01:26:42. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Yiğitbaşı: "Patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement