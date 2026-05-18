Vali Yılmaz\'dan Ayşe Ürüm\'e Ziyaret

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, hane ziyaretleri kapsamında Gülpınar Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe Ürüm'ü evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Ayşe Ürüm ile yakından ilgilenen Vali Yılmaz, sağlık durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alarak devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade etti. Yaşlı vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ihtiyaç duyulan konularda ilgili kurumlara gerekli desteğin sürdürülmesi yönünde talimat verdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Ayşe Ürüm, gösterilen ilgi ve destekten dolayı memnuniyetini dile getirerek Yılmaz'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR