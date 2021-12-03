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Vali Yılmaz: "Her zaman yanınızda olacağım" - Son Dakika

Vali Yılmaz: "Her zaman yanınızda olacağım"

03.12.2021 09:03
Vali Yılmaz: "Her zaman yanınızda olacağım"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, engelliler ile bir araya geldiği toplantıda, Her zaman sizlerle beraber olacağımı belirtmek isterim. Her zaman yanınızda olacağım, kapımız her zaman sizlere açık olacaktır" dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, engelliler ile bir araya geldiği toplantıda, Her zaman sizlerle beraber olacağımı belirtmek isterim. Her zaman yanınızda olacağım, kapımız her zaman sizlere açık olacaktır" dedi.

Osmaniye İl Müftülüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Engelli Kardeşlerimizle Buluşma" programı düzenlendi. Öğretmenevinde düzenlenen program Kur'an Kursu öğrencisi Yurdagül Altun'un işaret dili ile Kur'an-ı Kerim okunması ve görme engelli Halil İbrahim Cura'nın Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ali Çakmak, "Asıl engel insanların beyinlerinde oluşan kalıplardır. Bu kalıpları yıkmanın, sökmenin, bertaraf etmenin tek bir yolu var. Empati yaptığımız zaman bütün sorunları halletmiş oluyoruz. Özellikle son dönemde Diyanet İşleri Başkanlığımızın işitme engelli, görme engelli ve fiziki engellilere yönelik yapmış olduğu din hizmetleri, din eğitimine yönelik katkılar insanlar tarafından arzuyla karşılanmaktadır. Azami ölçüde faydalanmak için gayret göstermektedirler" dedi.

Platformun amacından bahseden Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk, "Osmaniye Engelliler Platformu olarak amacımız Osmaniye'de engellilerin duymayan kulağı olmak, görmeyen gözleri olmak, yürüyemeyen ayakları olmak, yani onların sorunlarını ilgili kurumlara aktarmak, sorunlarını çözmek ve çözmek için uğraşmak. Bu anlamda 13 yılda yaptığımız çalışmalarda Osmaniye'de çok önemli yerlere geldiğimizi düşünüyoruz. Elbette yıllarca birikmiş olan engelli sorunlarını bir günde, on yılda çözmeyi beklemiyoruz. Ancak bu konuda Osmaniye'deki gayretleri görüyoruz, kurumların bizlere gösterdiği ilgiyi görüyoruz" diye konuştu.

Her daim engelli vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Vali Erdinç Yılmaz, "Engelli vatandaşlarımızın neler başardıklarına hepimiz şahit oluyoruz. Yeter ki birlikte mücadele edelim. Her zaman sizlerle beraber olacağımı belirtmek isterim. Her zaman yanınızda olacağım, kapımız her zaman sizlere açık olacaktır. Bugün sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum. Güzel günlerde tekrar bir arada olmayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program, İl Müftülüğü tarafından engelli vatandaşlara verilen hizmetlerin anlatıldığı video gösterimi ile son buldu. - OSMANİYE

Vali Yılmaz: Her zaman yanınızda olacağım

Görme Engelli, Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Yılmaz: 'Her zaman yanınızda olacağım' - Son Dakika


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