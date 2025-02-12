Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'a Hapis Cezası, Yurttaşlar Çadır Kurdu

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(VAN) - Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini karşı yurttaşlar belediye önünde çadır kurdu. Soğuk hava şartlarına rağmen belediye önünde bekleyiş sürüyor.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Günboyu Van Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan ve sloganlar atarak cezaya tepki gösteren Vanlılar, Belediye binasına, "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz!" yazılı pankart astı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde soğuk havanın da etkili olmasıyla çadır kuruldu. Hava durumu -7 dereceyi gösterirken bir yandan ateş yakarak ısınmaya çalışan yurttaşlar bir yandan da çalınan müzikler eşliğinde halay çekerek, "Direne direne, direnişle zafere", "Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal onurumuzdur" sloganları attı.

DEM Parti ve DBP Eş Genel Başkanları Van'a geliyor

Öte yandan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın saat 12.00 belediye önünde yurttaşlarla bir araya gelecek.