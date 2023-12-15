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Van Büyükşehir Belediyesi Engelliler İçin EKPSS Kursu Açtı - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi Engelliler İçin EKPSS Kursu Açtı

Van Büyükşehir Belediyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan engelli bireyler için ücretsiz hazırlık kursu açtı. Haftanın 4 günü eğitim verilen kurstan 110 öğrenci faydalanırken, öğrencilere kaynak kitap, rehberlik ve çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Engelliler İçin EKPSS Kursu Açtı
15.12.2023 - 00:28,
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Van Büyükşehir Belediyesi engelliler için EKPSS kursu açtı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan engelli bireyler için ücretsiz hazırlık kursu açtı.

Kentin eğitim kalitesini artırmak, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak için yıl boyunca yaklaşık iki bin öğrenciye sürekli eğitim merkezlerinde ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu veren Van Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatları doğrultusunda engelli bireylerin eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmaları için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı sürekli eğitim merkezleri bünyesinde EKPSS kursu açtı.

Haftanın 4 günü eğitim verilen kurstan 110 öğrenci faydalanırken, öğrencilere kaynak kitap, rehberlik ve çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler tarafından verilen derslerde öğrencilere ekstra ilgi ve özen gösterilirken, işitme engelli öğrenciler için konular daha ayrıntılı anlatılıyor. Zaman zaman dudak okumada geciken öğrencilere ise sınıfta işaret dili bilen öğrenciler yardımcı oluyor.

Maddi yetersizliklerden dolayı daha önce dershaneye gitme imkanı bulamadığını belirten Eyüp Maşallah Yılmaz, "Biz engelli bireyler için çok güzel bir hizmeti devreye aldılar. Van'da bize bu şekilde eğitim verecek bir yer daha yok. Ben daha önceleri sınava evden hazırlanıyordum. Kendim hazırlandığım içinde sınavda başarısız oluyordum. Özel ders alma ya da dershaneye gidecek maddi durumum yoktu. Bura açılınca kaydımı yaptırdım. Şimdi gelip burada çalışıyoruz. İnşallah sınavdan iyi bir puan alarak kamuya yerleşirim. Bize bu imkanı sağlayan devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun" dedi.

Kurstan çok memnun kaldığını söyleyen Fırat Yıldırım ise "İki haftadır bu kursa geliyorum. Öğretmenlerimiz bizim eğitimimiz konusunda çok gayretliler. Derslerimiz gayet verimli geçiyor. Sınıfımızda işitme engelli arkadaşlarımız da var. Ben işaret dili bildiğim için konularda geri kalan arkadaşlarımıza da yardımcı oluyorum. Her şey çok güzel gidiyor. Bu güzel imken için Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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