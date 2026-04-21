Van\'da Toplu Ulaşıma Zam

(VAN) - Van'da artan akaryakıt fiyatları ve genel maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle şehir içi toplu taşıma ücretlerine bugünden geçerli olmak üzere yaklaşık yüzde 25 zam yapıldı.

Buna göre, Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerde şehir içi tam ücreti 23 liradan 29 liraya, öğrenci ücreti 14 liradan 17 liraya, üniversite kampüsü tam ücreti 23 liradan 29 liraya, öğrenci ücreti ise 16 liradan 20 liraya yükseltildi.

Özel halk otobüsleri şehir içi tam biniş ücreti 26 liradan 33 liraya, öğrenci ücreti 16 liradan 20 liraya, üniversite kampüsü tam ücreti 29 liradan 36 liraya, öğrenci ücreti ise 20 liradan 25 liraya çıkarıldı.

Şehir içi minibüs ve ilçelere yönelik yolcu taşıma ücretleri de zamlandı.