Van'daki Trafik Kazasında Üç Can Kaybı - Son Dakika
Van'daki Trafik Kazasında Üç Can Kaybı

Van\'daki Trafik Kazasında Üç Can Kaybı
15.03.2026 18:05
Van-Tatvan kara yolunda tır ile otomobil çarpıştı; Nazmi ve Zehra Atsız çifti ile bebekleri hayatını kaybetti.

Van-Tatvan kara yolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren Nazmi ve Zehra Atsız çifti ile 6 aylık bebekleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

Dün Tatvan-Van kara yolunun Alacabük köyü mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 13 AAS 081 plakalı tır ile Nazmi Atsız yönetimindeki 34 ACK 344 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nazmi Atsız ile eşi Zehra Atsız olay yerinde hayatını kaybederken, F.A. (6 aylık) ve 4 yaşındaki çocukları yaralandı. Ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 6 aylık F.A. da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralı çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, kara yoluyla Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyüne getirildi. Cenazeler, köy mezarlığında düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'daki Trafik Kazasında Üç Can Kaybı - Son Dakika

SON DAKİKA: Van'daki Trafik Kazasında Üç Can Kaybı - Son Dakika
