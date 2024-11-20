Van'dan Filistin'e Dayanışma - Son Dakika
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Yerel

Van'dan Filistin'e Dayanışma

Van\'dan Filistin\'e Dayanışma

Van'daki bir market, kasım ve aralık ayında elde ettiği karı Gazze'ye bağışlama kararı aldı.

20.11.2024 11:43
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Van'da bir yerel market, Filistin'e destek için örnek bir dayanışma sergileyerek kasım ve aralık ayındaki tüm karını Gazze'deki mağdurlara bağışlama kararı aldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, büyük kısmı çocuk olmak üzere binlerce kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırılara tepki olarak, İsrail'e doğrudan ya da dolaylı destek veren firmaların ürünlerine yönelik boykot kampanyaları başlatıldı. Van'daki bir market de bu kapsamda, 7 Ekim'den itibaren boykot listesinde yer alan ürünleri raflarından kaldırdı. Bununla yetinmeyen market yetkilileri, kasım ve aralık ayındaki tüm karlarını Filistin'e bağışlama kararı alarak duyarlı bir adım daha attı.

Market yetkilileri, boykot kampanyasının yanı sıra yerel halkın desteğiyle anlamlı bir dayanışma örneği sergilendiğini belirtti. Gazze'deki zor durumdaki insanlara yardım eli uzatmak için başlatılan bu kampanya ise takdir topladı.

"Boykot ürünlerini raflardan kaldırdık"

Konuya ilişkin konuşan AVM sahibi Faruk Tasan, boykot edilen ürünleri satmama yönündeki duruşlarının yanı sıra, bu kampanyanın halktan büyük destek gördüğünü belirtti. 2023'ten itibaren İsrail ve destekçilerine ait ürünleri raflardan kaldırdıklarını ifade eden Tasan, "Buna rağmen cirolarımızda bir büyüme var. 'Bu ürünlerini çıkarmayın cirolarınız düşer' diyenler çok oldu. Ancak cirolarımızda yüzde 95'lik bir büyüme mevcut. Biz hem boykot ürünlerinden kurtulmuş olduk ve yerel ürünlere de destek vermiş olduk. Yerli ürünlerin tercih edilmesi sayesinde ülkemizin cari açığının azalmasını da vesile olacaktır" dedi.

"En yüksek ciromuzu yaptık"

Yönetim olarak aldıkları kararla iki aylık karı Filistin'e bağışlayacaklarını açıklayan Tasan, "Halkımız bu kampanyaya büyük destek veriyor. Kasım ayının ilk haftasında, 2024 yılına dair en yüksek ciromuzu yaptık. Bu, halkın duyarlılığı ve dayanışmasının bir göstergesidir. Boykot kararımıza destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tasan, yerli ürünlerin tercih edilmesiyle hem yerel ekonominin desteklendiğini hem de toplumun ortak değerlerine sahip çıkıldığını kaydetti. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'dan Filistin'e Dayanışma - Son Dakika

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