Van Gölü\'nde Gündoğumu Manzarası

Van Gölü'nde muhteşem gündoğumu manzarası
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü üzerinde doğan güneşin oluşturduğu görüntü hayranlık uyandırdı.
Sabah gün doğmadan yola çıkan sürücü ve yolcular, Ahlat-Tatvan kara yolu üzerinde seyahat halindeyken Van Gölü üzerinde yükselen güneşin oluşturduğu güzel manzaraya şahit oldu.
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