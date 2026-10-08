Van Özalp'te kurulan hayır çadırının geliri Gazze ile Kur'an kurslarına bağışlanacak - Son Dakika
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Van Özalp'te kurulan hayır çadırının geliri Gazze ile Kur'an kurslarına bağışlanacak

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Van Özalp\'te kurulan hayır çadırının geliri Gazze ile Kur\'an kurslarına bağışlanacak
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Van'ın Özalp ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında hayır çadırı kuruldu. Çadırda satışa sunulan ev yemekleri, el sanatları ve çeyizlik ürünlerden elde edilecek gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri ile ilçedeki Kur'an kurslarına bağışlanacağı belirtildi.

Van'ın Özalp ilçesinde Gazze'deki ihtiyaç sahipleri ile ilçedeki Kur'an kurslarına destek amacıyla hayır çadırı kuruldu.

Özalp İlçe Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında eski kaymakamlık binası önünde hayır çadırı kuruldu. Düzenlenen etkinlikte, vatandaşların hazırladığı ev yemekleri, el sanatları ürünleri ve çeyizlik eşyalar satışa sunuldu. Özalp Kaymakamı Mesut Bolat tarafın açılışı yapılan hayır çadırına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Hem dayanışmayı güçlendirmeyi hem de ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla açılan hayır çadırında gerçekleştirilen satışlardan elde edilecek gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ve Özalp ilçesinde faaliyet gösteren Kur'an kurslarına bağışlanacağı belirtildi.

İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, hayır çadırının paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının yaşatılmasına örnek olmasını diledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van Özalp'te kurulan hayır çadırının geliri Gazze ile Kur'an kurslarına bağışlanacak - Son Dakika
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