Vinç Sürücüsü Gözaltında: Kurye Kazası - Son Dakika
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Vinç Sürücüsü Gözaltında: Kurye Kazası

22.07.2026 22:44
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Moto kurye Akın Payaz'ın ölümüyle sonuçlanan kazada vinç sürücüsü gözaltına alındı.

(İZMİR) - Moto kurye Akın Payaz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, kazaya neden olan metal parçanın ait olduğu vinç belirlendi, ardından vinç sürücüsü ile firma mesul müdürü "taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olay yeri incelemeleri, kamera görüntüleri ve toplanan deliller değerlendirildi.

Yapılan incelemelerde, moto kurye Akın Payaz'ın seyir halindeyken yolda bulunan metal parçaya çarpması sonucu kazanın meydana geldiği, söz konusu metal parçanın seyir halindeki bir vince ait denge ayağı olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında metal parçanın ait olduğu vinç belirlendi. Vinç sürücüsü E.K. ile firma mesul müdürü T.T., "taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Bayraklı ilçesi Çevre Yolu tünelleri çıkışı mevkisinde 9 Haziran'da meydana gelen kazada, moto kurye Akın Payaz yola düşen metal parçaya çarparak ağır yaralanmıştı. Yaklaşık 40 gün hastanede tedavi gören Payaz, yaşam mücadelesini kaybetmişti. Payaz'ın yaşamını yitirmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: ANKA

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