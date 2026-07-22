Vinç Sürücüsü Gözaltında: Kurye Kazası

(İZMİR) - Moto kurye Akın Payaz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, kazaya neden olan metal parçanın ait olduğu vinç belirlendi, ardından vinç sürücüsü ile firma mesul müdürü "taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olay yeri incelemeleri, kamera görüntüleri ve toplanan deliller değerlendirildi.

Yapılan incelemelerde, moto kurye Akın Payaz'ın seyir halindeyken yolda bulunan metal parçaya çarpması sonucu kazanın meydana geldiği, söz konusu metal parçanın seyir halindeki bir vince ait denge ayağı olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında metal parçanın ait olduğu vinç belirlendi. Vinç sürücüsü E.K. ile firma mesul müdürü T.T., "taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltına alındı.