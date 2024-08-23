Viyadükten kopan beton parça araçların arasına düştü: Ölümden manevra ile böyle kurtuldu - Son Dakika
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Yerel

Viyadükten kopan beton parça araçların arasına düştü: Ölümden manevra ile böyle kurtuldu

Viyadükten kopan beton parça araçların arasına düştü: Ölümden manevra ile böyle kurtuldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde viyadükten kopan büyük beton parçası, seyir halinde olan araçların arasına düştü. Kopan beton parçasını fark eden sürücü ufak bir manevra ile ölümden kıl payı kurtuldu.

23.08.2024 22:47
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Viyadükten kopan beton parça araçların arasına düştü: Ölümden manevra ile böyle kurtuldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde viyadükten kopan büyük beton parçası, seyir halinde olan araçların arasına düştü. Kopan beton parçasını fark eden sürücü ufak bir manevra ile ölümden kıl payı kurtuldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke viyadüğünden kopan beton parça yola düştü. O esnada seyir halinde olan araç sürücüsü, beton parçanın üzerlerine düşmesinden kıl payı kurtuldu. Yukardan beton parçanın koptuğunu fark eden sürücü, ufak bir manevra ile betonun aracın üstüne düşmesinden ve kaza yapmaktan kurtuldu.

O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Viyadükten kopan beton parça araçların arasına düştü: Ölümden manevra ile böyle kurtuldu - Son Dakika

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