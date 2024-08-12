YAFA Başkanı Şimşek: Milli sporculara yapılan eleştiriler haksızlık - Son Dakika
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YAFA Başkanı Şimşek: Milli sporculara yapılan eleştiriler haksızlık

YAFA Başkanı Şimşek: Milli sporculara yapılan eleştiriler haksızlık

Yapay Zeka Fikir Akademisi (YAFA) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların performansını değerlendirdi. Şimşek, altın madalya kazanamasalar da 18 farklı branşta olimpiyatlara katılmış olmalarının ve genç sporcuların aldığı güzel derecelerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

12.08.2024 13:44
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Yapay Zeka Fikir Akademisi (YAFA) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş, 5 bronz madalyayla tamamlayan milli sporculara yapılan eleştirilerin haksızlık olarak nitelendirdi. Özcan Şimşek, "Altın madalya olmasa da 18 farklı branşta olimpiyatlara katılmış olmamız ve genç sporcularımızın aldığı güzel dereceler göz ardı edilmemeli." dedi.

Türkiye'nin 18 spor dalında 102 sporcu ile yer aldığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sona erdi.

Milli sporcular 3'ü gümüş, 5'i bronz olmak üzere 8 madalya kazandı. Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyatlarından sonra ilk defa bir yaz olimpiyatlarını altın madalya kazanamadan tamamladı.

Yapay Zeka Fikir Akademisi (YAFA) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların performansını değerlendirdi.

Olimpiyatları 3 gümüş, 5 bronz madalyayla tamamlayan milli sporculara haksız eleştiriler yapıldığını vurgulayan Özcan Şimşek, "Altın madalya kazanamasak da 18 farklı branşta olimpiyatlara katılmış olmamız ve genç sporcularımızın aldığı güzel dereceler göz ardı edilmemeli." dedi.

Özcan Şimşek, söyle konuştu: "Olimpiyatlar dünyadaki en iyi sporcuların yarıştığı en büyük organizasyon. Altın madalya kazanılamasa da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye açısından ilklere sahne oldu. Paris 2024 Kadın Boks ve Kadın Güreş Milli takımlarımızın en fazla sporcu ile katıldığı olimpiyat olarak tarihe geçti. Atıcılık'ta Olimpiyat Oyunlarına katıldığımız 1968 tarihinden bu yana ilk defa 7 sporcu ile yarıştık. Judo'da olimpiyat tarihimizde ilk defa 8 sporcu ile katıldık. Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımımız, tarihimizde bir ilki başararak takım olarak Olimpiyat kotası almayı başardı. Eskrim'de Enver Yıldırım, erkekler kılıç disiplininde kota alarak katılan ilk sporcumuz oldu. Nisanur Erbil, Olimpiyat tarihimizde kılıç disiplininde ülkemizi temsil eden ilk kadın sporcumuz. Kürek'te Elis Özbay Dünya Olimpiyat Kota Yarışları'nda elde ettiği sıralama ile kadınlar tek çifte sınıfında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota kazandı ve ülkemizi Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden ilk kadın kürek sporcusu oldu." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel YAFA Başkanı Şimşek: Milli sporculara yapılan eleştiriler haksızlık - Son Dakika

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