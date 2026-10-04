Yağmurca\'daki kadınlara salça makinesi desteği Uzunköprü Kaymakamlığı SYDV\'den geldi

Yağmurca'daki kadınlara salça makinesi desteği Uzunköprü Kaymakamlığı SYDV'den geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yağmurca köyündeki kadınlara salça makinesi desteği Uzunköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verildi. Makinenin geleneksel yöntemlerle yapılan salça üretimini kolaylaştırması ve kadınların iş yükünü azaltması amaçlanıyor.
Uzunköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Yağmurca köyünde kadınlara salça makinesi desteğinde bulunuldu.
Alınan salça yapma makinesinin köydeki kadınların geleneksel yöntemlerle gerçekleştirdiği salça yapımını kolaylaştırması ve iş yükünü azaltması amaçlanıyor. Destek kapsamında temin edilen makinenin köydeki kadınların kullanımına sunulduğu bildirildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?