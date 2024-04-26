Yahyalı Belediye Başkanı Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi

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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; ilçenin 41 mahallesinden seçilen muhtarlarla bir araya gelerek, mahallelerin ihtiyaçları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı bir istişare toplantısı düzenledi.

Toplantının açılış konuşmasında Başkan Öztürk; mahalle muhtarlarının toplumun nabzını en iyi tutan kişiler olduğunu belirterek, onların mahallelerde yaşanan sorunları ve ihtiyaçları hakkındaki görüşlerinin belediye çalışmaları için son derece önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, katılımcı muhtarlara belediyenin hizmetleri ve planları hakkında bilgi verdi ve muhtarların desteğini talep etti. Muhtarlar; toplantıda mahallelerinin karşılaştığı altyapı eksiklikleri, yol bakımı, çevre düzenlemesi gibi konuların yanı sıra, sosyal ve kültürel alanlarda da iyileştirmelerin yapılmasını talep ettiler. Başkan Öztürk; muhtarların talep ve önerilerini dikkatle dinleyerek, belediyenin bütçe ve imkanları çerçevesinde çözüm odaklı adımlar atacaklarını ve mahallelerin yaşam kalitesini artırmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti. Ayrıca, katılımcılara belediyenin planladığı projelerin yanı sıra, muhtarlarla işbirliği içinde yeni projeler geliştirme fırsatları da olduğunu ifade etti.

Muhtarlar, belediye başkanının mahallelerine gösterdiği ilgi ve alakadan memnuniyetlerini dile getirirken, Başkan Öztürk ise muhtarların görüşlerinin belediye çalışmalarında önemli bir rehber olduğunu ve bundan sonra da bu tür istişare toplantılarını düzenli olarak gerçekleştireceklerini söyledi. - KAYSERİ