Yahyalı Belediyesi Yollarda Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yahyalı Belediyesi Yollarda Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Yahyalı Belediyesi Yollarda Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Yahyalı Belediyesi, ilçede bozulan yollarda düzenleme yaparak asfaltlanmaya hazır hale getirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Esat Öztürk, Gazibeyli Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceledi ve ilçedeki tüm yolların sıcak asfalt ile kaplanacağını belirtti.

22.05.2024 15:17  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yahyalı Belediyesi, ilçede bozulan yollarda düzenleme yaparak asfaltlanmaya hazır hale getirmeye devam ediyor.

Gazibeyli Mahallesi'nde asfalt serimine hazırlanan yolda incelemelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki bozulan tüm yolların sıcak asfalt ile kaplanacağını söyledi.

Başkan Esat Öztürk yaptığı açıklamada; "Gazibeyli Mahallesi'nde devam eden yol çalışmasını görmek ve arkadaşlarımıza kolay gelsin demek için buradayız. Buranın dışında Çiğilli Mahallesi Eski Cezaevi Caddesinde ve Fetullah Mahallesi mezarlık yolunda yol düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. 3. Dönemimizde bize Belediye Başkanlığı görevini veren hemşehrilerimize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara kayık olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bize destek veren vatandaşlarımızı hiçbir zaman mahcup etmedik ve etmeyeceğiz. Yeni yapılacak yollarımız mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Hızla asfalt hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Hazırlıklarımız tamamlanınca yollarımızı sıcak asfalt ile kaplayacağız. İlçemizde bulunan 41 mahallemizdeki eksiklerimizi tamamlayıp 3. Dönemimizde insanlarımızın duasını alacağımıza inanıyorum. İlçemizi bir tık daha yükseltmek için tüm birimlerimiz ile canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Esat Öztürk, Yahyalı, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yahyalı Belediyesi Yollarda Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
14:02 Kelly Rowland, Cannes Film Festivali’nde güvenlik görevlisini azarladı Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:31 Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs’a dava açtı Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 16:27:40. #1.11#
SON DAKİKA: Yahyalı Belediyesi Yollarda Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement