Yahyalı Belediyesi Yollarda Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

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Yahyalı Belediyesi, ilçede bozulan yollarda düzenleme yaparak asfaltlanmaya hazır hale getirmeye devam ediyor.

Gazibeyli Mahallesi'nde asfalt serimine hazırlanan yolda incelemelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki bozulan tüm yolların sıcak asfalt ile kaplanacağını söyledi.

Başkan Esat Öztürk yaptığı açıklamada; "Gazibeyli Mahallesi'nde devam eden yol çalışmasını görmek ve arkadaşlarımıza kolay gelsin demek için buradayız. Buranın dışında Çiğilli Mahallesi Eski Cezaevi Caddesinde ve Fetullah Mahallesi mezarlık yolunda yol düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. 3. Dönemimizde bize Belediye Başkanlığı görevini veren hemşehrilerimize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara kayık olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bize destek veren vatandaşlarımızı hiçbir zaman mahcup etmedik ve etmeyeceğiz. Yeni yapılacak yollarımız mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Hızla asfalt hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Hazırlıklarımız tamamlanınca yollarımızı sıcak asfalt ile kaplayacağız. İlçemizde bulunan 41 mahallemizdeki eksiklerimizi tamamlayıp 3. Dönemimizde insanlarımızın duasını alacağımıza inanıyorum. İlçemizi bir tık daha yükseltmek için tüm birimlerimiz ile canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ