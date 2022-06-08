Yahyalı'da sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler - Son Dakika
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Yahyalı'da sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

08.06.2022 15:40
Yahyalı'da sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Yahyalı Belediyesi "Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çeviriyoruz" sloganı ile ilçede bisiklet turu düzenledi.

Yahyalı Belediyesi "Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çeviriyoruz" sloganı ile ilçede bisiklet turu düzenledi.

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, Yahyalı İlçe Emniyet Müdürü Zeynel Kubat, Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile sabah 07.30'da başlayan 5 kilometrelik bisiklet turu yaklaşık 1 saat sürdü.

Yapılan bisiklet turu hakkında basına açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Bugün kaymakamımız, siyasi parti temsilcilerimiz, belediye meclis üyelerimiz, kamu kurum müdürlerimiz, STK temsilcilerimiz ve vatandaşlarımız ile birlikte sağlıklı yaşam için pedal çevirdik. Ayrıca 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde yapamadığımız etkinliğimizin de bugün telafisini yaptık. Güzel bir Yahyalı sabahında belirlediğimiz 5 km'lik parkuru tamamladık. Ben katılım sağlayan herkes teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Buradan bir müjde vermek istiyorum Önümüzdeki hafta ilçemizde karne hediyesi olarak öğrencilerimize içinde rafting yapacağımız bir festival düzenliyoruz. İç Anadolu'nun en güzel rafting parkuru ilçemizde yer alıyor. Ben buradan Sayın Kayseri Valimizi 'de festivalimize davet etmek istiyorum." diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca 'da yaptığı açıklamada; "Yahyalı'mız inanç, kültür, doğa turizmi ile insanın ne umduysa bulabileceği ender yerlerden bir tanesi. Turizm sezonunu bugün bisiklet turu ile başlatmış olduk. İnşallah rafting parkurunu da tamamlayarak bu güzelliği ilçemize kazandıracağız." İfadelerini kullandı.

Organizasyon bitiminde tura katılanlara çorba ikram edildi. - KAYSERİ

Yahyalı'da sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
Yahyalı'da sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
Yahyalı'da sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
Yahyalı'da sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Esat Öztürk, Hisarcık, Yahyalı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yahyalı'da sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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