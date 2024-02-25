Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk Gençlerle Buluştu

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk Gençlerle Buluştu

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, 'Gençlik Aşkıyla Yalova' isimli etkinlikte gençler ile bir araya geldi. Başkan Tutuk, gençlerin fikirlerine ve desteğine güvendiğini belirterek, Yalova'nın daha güzel bir geleceğe taşınması için birlikte çalışacaklarını söyledi.

25.02.2024 14:22  Güncelleme: 14:26
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Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, 'Gençlik Aşkıyla Yalova' isimli etkinlikte gençler ile bir araya geldi. Başkan Tutuk, "Gençlerimizin fikirleri, destekleri ve güveni bizlere yeter. Kendileriyle el ele vererek Yalova'mızı daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.

Başkan Tutuk, etkinliğin düzenlendiği tesiste gençler tarafından meşalelerle ve tezahüratlarla karşılandı. AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Tutuk, 'Gençlik Aşkıyla Yalova' isimli etkinlikte gençlere yapılan hizmetleri ve önümüzdeki dönemde neler yapılacağını anlattı. Tutuk, pandemi nedeniyle uzunca bir süre evlerde olmak zorunda kalındığını hatırlatarak, "Bu durum en çok çocukları ve siz gençleri etkiledi. 'Gençlik ruhumuzda var diyerek' sürecin tamamlanmasıyla birlikte pandeminin oluşturduğu o olumsuz havayı dağıtmak adına önceliği sizlere verdik. Çocuklar için etkinlikler siz gençlerimiz için ise festivaller düzenledik. Gençleri müzikle buluşturduk. Spor yapabileceğiniz aktivite alanlarının sayılarını arttırdık. Yalova'nın ilk kaykay pistini yaptık. Yalovaspor'u belediye bünyesine katarak Yalovalı evlatlarımızın bu kulüpte iyi bir eğitim almalarını sağlamayı hedefledik. Ayrıca belediyespor bünyesindeki diğer branşlarda birçok sporcumuzun gelişimine destek oluyoruz. Buralarda yetişen sporcularımız Yalova'nın adını başarıyla temsil edeceğine inancımız tam. Gençlerimiz bizden ne talep ettiyse onu yerine getirmeye özen gösterdik. Bundan sonrada size yönelik hizmetlerimiz artarak sürecek. Sizlerden gelen kütüphane talebi benimde sizlere yapmak istediğim önemli projelerimden bir tanesi. Bunu önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz" dedi.

Programa Başkan Tutuk'a eşi Gökşen Tutuk, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek, Gençlik Kolları Başkanı Muaz Ceylan, Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Şahin ile Bahaddin Erbay, Belediye Meclis Üyesi adayları da katıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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