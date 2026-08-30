Yalova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Yalova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Yalova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı, Yalova’da düzenlenen törenlerle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk heykeline çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından halk oyunları gösterileri ve tören geçişi yapıldı.

Yalova'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 104. yıldönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla başlayan törende ardından saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Program Vali Ahmet Hamdi Usta, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ile Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel etkinliğe katılanların bayramlarını kutladı.

Etkinlik halk oyunu gösterileriyle devam etti. Tören geçişi ile son bulan program sonrasında valilikte tebrikler kabul edildi.

Kutlama programına, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika

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